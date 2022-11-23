İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2022 Çarşamba / 29 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6308
  • EURO
    19,2354
  • ALTIN
    1040.73
  • BIST100
    4780.74
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Düzce'de deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklarda bekleyişini sürdürüyor
Güncel

Düzce'de deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklarda bekleyişini sürdürüyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde panikle dışarı çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

AA23 Kasım 2022 Çarşamba 06:37 - Güncelleme:
Düzce'de deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklarda bekleyişini sürdürüyor
ABONE OL

Saat 04.08'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından panik yaşayan Düzce'deki vatandaşlar sokaklara çıktı.

Battaniyelere sarılan vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle ateş yakıp ısınmaya çalışıyor.

Depremin merkez üssü Gölyaka'da da sokaklarda hareketlilik hakim.

Zaman zaman meydana gelen artçılar nedeniyle evlerinde durmaya çekinen vatandaşlar, Gölyaka Belediyesi önündeki Sosyal Tesisler'de ve parklarda toplandı.

AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, sokakta bekleyenlere battaniye ve sıcak çorba dağıtıyor.

Vatandaşlar, televizyonlardan depremle ilgili bilgi almaya çalışırken, ekipler kısmi elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.