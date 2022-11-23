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Düzce'de depreme yakalanan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı: Evdeki her şeyi devirdi, ilk defa yaşadık

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremi yaşayan vatandaşlar o anları anlattı.

AA23 Kasım 2022 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
Düzce'de depreme yakalanan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı: Evdeki her şeyi devirdi, ilk defa yaşadık
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İlçe merkezinde dışarıda bekleyişini sürdüren vatandaşlardan Aylin Bostan, AA muhabirine, deprem anında uyanık olduğunu, elektriklerin gittiğini ve sallandıklarını söyledi.

Daha sonra ablalarını uyandırdığını anlatan Bostan, "Bayağı sallandı her yer, çok ağladım, krize girdim resmen hala heyecanlıyım, korkuyorum. Dışarı çıktık hemen." dedi.

Birgül Bal da uyuduğu sırada depremin meydana geldiğini, her şeyin bir anda olduğunu dile getirdi.

Nereye kaçacaklarını şaşırdıklarını ifade eden Bal, "Evdeki her şeyi devirdi. İlk defa yaşadık, 1999 depreminde çocuktuk, bilmiyoruz ama bu çok şiddetliydi. Kaçamadık. Panikle dışarı attık kendimizi." diye konuştu.

Fethiye Bal da 1999 depremini de yaşadığını dile getirerek, korktuklarını, hemen dışarı çıktıklarını söyledi.

Depreme uykuda yakalanan Elif Balay ise "Bir gürültü koptu, sonra aşağıya indik, deprem devam etti, öyle yaşadık depremi. Deprem çok kötü bir şey." ifadesini kullandı.

Esmanur Balay da uyuduğu esnada deprem olduğunu, gürültü koptuğunu belirterek, "Babaannem çağırdı, 'Deprem oldu.' dedi. Kapı kilitliydi, açmaya çalıştık, aşağıya indik. Amcam Sakarya'daydı, o geldi." dedi.

Sefa Balay, deprem anında Sakarya'da olduğunu, şiddetli sarsıntı yaşadıklarını söyledi.

Ailesini aradığını fakat ulaşamayınca tedirgin olduğunu belirten Balay, "Hemen yola çıktım, hızlı şekilde geldim. Yolda ulaştım ama deprem paniği çok değişik bir şey. Geldim, iyi olduklarını gördüm. Çok şükür çok büyük hasarımız yok. Yeğenlerimi buraya depremden sonra neler yapılmasını görsünler diye özellikle getirdim." diye konuştu.

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