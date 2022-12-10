Düzce'de ders başı yapan öğrenciler, etkinlik ve oyun terapileriyle depremin izleri siliyor

Kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ara verilen eğitim, 5 Aralık'ta yeniden başladı.

Depremden etkilenen çocuklara, okullarda Düzce Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında psikososyal destek verildi.

Psikososyal uzman personel ile rehber öğretmenler, çocukların deprem korkusunu yenerek günlük yaşama adapte olmasını hızlandırmak amacıyla oyun terapileri ile sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenledi.

Çocukların voleybol, basketbol ve masa tenisi oynama, resim çizme gibi faaliyetlerde bulunduğu etkinlikler bir hafta daha devam edecek.

Öte yandan uzmanlar tarafından öğretmenlere ve ailelere de eğitim verildi.

- "REHBER ÖĞRETMENLERİMİZ SAHA ÇALIŞMALARINA HAZIR HALE GETİRİLDİ"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Özgüngör, AA muhabirine, depremin ardından okullarda normalleşme sürecini hızlandırmak için ekiplerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bu kapsamda çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini aktaran Özgüngör, "Sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile çeşitli oyun terapileri gibi faaliyetlerle okullarımızda normalleşme sürecine bir ivme kazandırmayı planladık. Planımızın gerçekleşmeye başladığını gördük. Çocuklarımız büyük oranda normalleşmeye başladı. Bu sürecin bir parçası olarak öğretmenlerimizin, veli ve öğrencilerin yanında olması da çok önemliydi." diye konuştu.

Özgüngör, il genelinde rehber öğretmen sayısının 162 olduğunu dile getirerek, rehber öğretmenlerin aldıkları eğitimlerin yanı sıra son dönemde katıldıkları bilgilendirme toplantılarıyla saha çalışmalarına hazır hale getirildiğini kaydetti.

- "ETKİNLİKLER SAĞALTICI VE TRAVMANIN ETKİSİNİ GİDERİCİ YÖNDE"

Düzce Rehberlik Araştırma Merkezinde görevli psikolojik danışman ve rehber öğretmen Nilgün Özdemiroğlu da Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kriz zamanları için "psikososyal destek programı" olduğunu, kendilerinin de bunu uyguladığını söyledi.

Çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendiğini, öğretmen ve velilere de eğitimler verildiğini anlatan Özdemiroğlu, şunları kaydetti:



"Etkinlikler daha çok sağaltıcı, travmanın etkisini giderici yönde oluyor. Velilerimize, çocuklara karşı sağlam durmaları konusunda, onlara destek olmaları konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Öğretmen ve veli eğitimleri tamamlandı. Öğrencilere yönelik etkinliklerin ise önümüzdeki hafta tamamlanması planlanıyor. Buradan çıkan veriler bizlere ulaşıyor, bizler de Bakanlığımıza yönlendiriyoruz."