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Düzce'de drift yapan 2 sürücüye 10 bin lira ceza kesildi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, drift yapan 2 sürücüye 5 bin 10'ar lira para cezası kesildi.

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Alınan bilgiye göre, Yığılca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hebeler mevkisinden hastane istikametine gelen 2 aracın drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Araçları durduran ekipler, 2 sürücüye de drift yapmaktan 5 bin 10'ar lira ceza kesti. Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar da 2 ay trafikten men edildi.

Basınla paylaşılan görüntülerde, ilk otomobillin konvoyun önünü keserek drift yapması ve yolu trafiğe kapatması yer alıyor.

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