Düzce'de drift yapan 2 sürücüye 10 bin lira ceza kesildi

Alınan bilgiye göre, Yığılca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hebeler mevkisinden hastane istikametine gelen 2 aracın drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Araçları durduran ekipler, 2 sürücüye de drift yapmaktan 5 bin 10'ar lira ceza kesti. Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar da 2 ay trafikten men edildi.

Basınla paylaşılan görüntülerde, ilk otomobillin konvoyun önünü keserek drift yapması ve yolu trafiğe kapatması yer alıyor.