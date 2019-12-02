Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasının paketleme bölümünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle kontrol altına alınan yangın, büyük çapta hasara yol açtı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının neden olduğu hasar "drone" ile görüntülendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.