Düzce'de hastane bahçesine olası yoğunluğa karşı AFAD çadırları kuruldu

Depremin ardından iki ilçeye hizmet veren Gümüşova-Cumayeri Devlet Hastanesi'nde, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince hasar tespit çalışması yapıldı.
Binada hasara rastlanmazken, bahçeye ani gelişebilecek durumlara ve olası yoğunluğa karşı sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için 5 AFAD çadırı kuruldu.
Acil serviste yer alan tüm ekipmanların bulunduğu çadırlarda gerekli tüm acil sağlık hizmetleri verilebilecek.
Bahçede koordinasyon çadırı da yer alıyor.