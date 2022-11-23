Düzce'de hastane bahçesine olası yoğunluğa karşı AFAD çadırları kuruldu

Depremin ardından iki ilçeye hizmet veren Gümüşova-Cumayeri Devlet Hastanesi'nde, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince hasar tespit çalışması yapıldı.

HİZMETLERİNİN KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN 5 AFAD ÇADIRI KURULDU

Binada hasara rastlanmazken, bahçeye ani gelişebilecek durumlara ve olası yoğunluğa karşı sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için 5 AFAD çadırı kuruldu.

Acil serviste yer alan tüm ekipmanların bulunduğu çadırlarda gerekli tüm acil sağlık hizmetleri verilebilecek.



Bahçede koordinasyon çadırı da yer alıyor.