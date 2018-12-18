Düzce'de 4 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Ekiplerin yaptığı çalışmalar ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu hırsızlık olayına karışan kişilerin M.E, R.Y, H.E.Y. ve F.Y. olduğu belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonrasında şahıslar yaşadıkları evlere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Y, M.E. ve H.E.Y. tutuklandı, F.Y. ise serbest bırakıldı.

Şahısların saklandıkları yerde yapılan aramada bulunan televizyon ile alkollü içecek ve sigaralar ise sahiplerine teslim edildi.