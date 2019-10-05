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Düzce'de otomobilin çarptığı anne ile kızı hayatını kaybetti

Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Samet Yıldırım idaresindeki 81 AAU 462 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kapıcı köyü mevkisinde, düğün salonuna gitmek için karşıya geçmeye çalışan anne Fatma (39) ile kızı Özge Kartal'a (20) çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan anne ve kız 112 Acil Sağlık ambulansıyla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve kızı burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cenazeler aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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