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Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, meydana gelen sel felaketinde, suya kapılıp kaybolan Sinem Kaplan (7) ile Kağan Töngel'i (3) arama çalışmaları devam ediyor.

  • DHA
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Düzce'de, geçen hafta Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 4'ü çocuk 7 kişiden, 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan, Kağan Töngel ile Sinem Kaplan'ı arama çalışmaları sürüyor. 2 çocuğu bulabilmek için 196 personel 58 araç ve arama köpekleri çalışmalarını sürdürürken, zaman zaman Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de yaya ya da botlarla gidilemeyecek alanlara havadan destek vererek kurtarma ekiplerini alana indiriyor. Ekipler arama çalışmalarını bitirdikten sonra alınıyor.
 
 
RESTORANI SELDE HASAR GÖRDÜ
 
Akçakoca Cumayanı mesire alanında restoran işleten Kaniye Bayraktar´ın, iş yeri selde büyük hasar gördü. Akçakoca Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla restorandaki çamurlar temizlendi. Duvarları yıkılan ve malzemeleri tamamen tahrip olan restoranını tekrar hayata geçirmek isteyen Kaniye Bayraktar, "Sabah 07.30´da olay oldu. Uyandığımda restoranın üstüne kadar çıkmıştı sel, uyanmasaydım beni de alıp götürecekti. Allah´a şükürler olsun canımı bana bağışladı ama bütün tesisim her şeyim mahvoldu." dedi.
 
Yetim torunlarına baktığını söyleyen Kaniye Bayraktar, "Çok zor durumdayım. Yardımseverlerden yardım bekliyorum. Tek başıma işletiyorum. Benim yetimlerim var, yetimlerin için çabalıyorum. Onları okutmaya çalışıyorum ama Allah´ın takdiri başıma bu olay geldi. Beni de görürlerse çok mutlu olurum" diye konuştu.
 

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