İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de meydana gelen depremin ardından TRT Haber'e açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Hepimize geçmiş olsun. Sabah saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde Gölyaka Düzce merkezli bir deprem meydana geldi.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bartın yani deprem merkezi etrafındaki tüm illerde yaptığımız taramalarda şu ana kadar can kaybı bilgisi almadık. Bazı köylerde ahır yıkıntıları bilgileri var bunlar taranıyor. Şu ana kadar Düzce'de birinci kattan atlama sebebiyle panik sebebiyle yaralanma bilgisi var hastaneye intikal ettiği bilgisi var.

"TÜM EKİPLERİMİZ SAHADA"

Bunun dışında ufak yaralanmalar söz konusu. Bu depremde herhangi bir can kaybı bilgisi yok. Şu ana kadar 34 artçı meydana geldi. Tüm ekiplerimiz taramaya devam ediyor, tüm ekiplerimiz sahada. Bir ağır yaralanma bilgisi var o da birinci kattan atlama suretiyle. Vatandaşlarımız toplanma alanlarında.

Kızılay dahil tüm ekiplerimiz ilgili alanlara sevk edildi. İlk dakikadan itibaren elektrik kesintileri kontrollü bir şekilde yapıldı. Birçok yere elektrik verildi, verilmeyen yerlere de ekiplerimiz elektrik verilmesi için çalışmalarını devam ettiriyorlar.