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Düzce'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Serkan Piroğlu idaresindeki 81 AAP 722 plakalı otomobil, Oktay Pala yönetimindeki 81 FD 973 plakalı kamyonla D-100 kara yolu Sakarya istikameti hal kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüje devrilen ve kupa kısmı Bolu istikametine geçen kamyona Uğur Naroğlu'nun kullandığı 81 AAK 298 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürü Pala ile yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmayla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Pala'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Piroğlu ile aracındaki Erdal Baş ve kimliği bilinmeyen kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyondan çıkarılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Bolu istikametinde ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

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