Düzce'deki 77 sanıklı FETÖ davasında karar açıklandı
Düzce'de FETÖ'nün 'çatı yapılanması'na ilişkin davada yargılanan 77 sanıktan 48'i, 2 yıl 2 ay 15 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
Düzce'de FETÖ'nün "çatı yapılanması"na ilişkin davada yargılanan 77 sanıktan 48'i, 2 yıl 2 ay 15 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
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