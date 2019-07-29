Düzce'den bir acı haber daha geldi
Düzce'deki sel felaketinde kayıp olan 3 yaşındaki Kaan Töngel'in de cansız bedeni bulundu.
Düzce'deki sel felaketinde kayıp olan 3 yaşındaki Kaan Töngel'in de cansız bedeni bulundu.
Düzce'deki sel felaketinde kayıp olan 3 yaşındaki Kaan Töngel'in de cansız bedeni bulundu.
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