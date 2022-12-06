Düzenlemede sona gelindi! 2. bir tabip odası kurulabilmesinin önü açılıyor

Türk Tabipleri Birliği'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirasının ardından başlayan tartışma, meslek odalarına yönelik yeni bir yasal düzenlemenin önünü açtı.

TRT Haber'in haberine göre; Düzenlemeyle, Türk Tabipleri Birliği'nin de aralarında olduğu meslek örgütlerinin adından "Türk" ifadesi çıkarılacak.

Bünyesinde 5 binden fazla tabip bulunan illerde ikinci bir tabip odası kurulabilmesinin önü açılacak.

Tabipler Birliği bünyesindeki Merkez Konseyi yerine Yönetim Kurulu getirilecek. Tabip odalarına ödenecek aidatlara da sınır getirilecek. Aidat aylık asgari ücretin yüzde 3'ünden az yüzde 10'undan fazla olamayacak.

Çalışmanın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından gelecek hafta kabineye sunulması planlanıyor.