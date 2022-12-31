Düzensiz göçle mücadele kapsamında 2 milyona yakın kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girişi engellendi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında bu yıl 48 bin 165'i denizlerde olmak üzere, 278 bin 313 düzensiz göçmen yakalanırken, 8 bin 788 organizatör de gözaltına alındı.

Bu yıl itibarıyla ülkesine gönderilen Suriyeli sayısı 538 bin 654 bin, Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 543 bin 837 olarak kayıtlara geçti.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 2018'de 255 bin 490, 2019'da 442 bin 800, 2020'de 505 bin 375, 2021'de 450 bin 971 ve 2022'de 274 bin 311 olmak üzere, son beş yılda 1 milyon 928 bin 947 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girişi engellendi.

Yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 2018'de 268 bin 3, 2019'da 454 bin 662, 2020'de 122 bin 302, 2021'de 162 bin 996 ve 2022'de 278 bin 313 olmak üzere, son beş yılda 1 milyon 286 bin 276 düzensiz göçmen yakalandı.

