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Düzensiz göçle mücadele sürüyor: 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Gaziantep'te 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı. Suriye sınır bölgesinden ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan 6 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

AA3 Ekim 2023 Salı 09:49 - Güncelleme:
Düzensiz göçle mücadele sürüyor: 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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Gaziantep'te 6 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınır bölgesinden ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan 6 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 5 zanlıyı ise gözaltına alan ekipler, şüphelilerin adreslerinde 5 cep telefonu, traktör, otomobil ve motosiklet ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan 6 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

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