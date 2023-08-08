Düzensiz göçle mücadele sürüyor! Bakan Yerlikaya: 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığına yönelik sosyal medya hesabından paylaşıma bulundu.

Bakan Yerlikaya paylaşımdan şu ifadelere yer verdi;

Son 60 günde: Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2.548 operasyon gerçekleştirdik.

Bu operasyonlarda, 1.385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı.

Bu şahısların, 372'si tutuklandı. 172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri devam ediyor.

Düzenlenen operasyonlarda: 35.867 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu düzensiz göçmenlerin, 17.258'i sınır dışı edildi. Kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz!