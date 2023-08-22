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Düzensiz göçle mücadeleye ilişkin Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin, İstanbul'un pilot bölge yapıldığını, göç mobil noktaları kurulduğunu belirterek, '1 aylık süre zarfında göç noktalarında sorgulaması yapılan yabancılardan 21 bininin yasal kalış hakkı olmadığını, yani düzensiz göçmen konumunda olduğunu tespit ettik, sınır dışı işlemlerini gerçekleştirdik.' dedi.

AA22 Ağustos 2023 Salı 12:07 - Güncelleme:
Düzensiz göçle mücadeleye ilişkin Bakan Yerlikaya'dan açıklama
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Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

125 cc'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin soru üzerine Yerlikaya, bu konuda daha önce bir çalışma başladığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Eğitimin önemine işaret eden Yerlikaya, "Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 cc altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli." diye konuştu.

Ali Yerlikaya, tehlikeli motosiklet kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan, hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.

- "GAYET İYİ GİDİYORUZ"

Kaçak göçmenlerle ilgili çalışmaya yönelik soruyu da yanıtlayan Yerlikaya, bu konuyla ilgili çalışmaların gayet iyi gittiğini söyledi.

Göçmenlerin "düzenli" ve "düzensiz" olarak ikiye ayrıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yani ülkemizde kalışları yasal olan yabancılar ve yasal olmayan yabancılar. Ülkemizde halihazırda düzenli göçmen olarak 4 milyon 843 bin 594 yabancı bulunmaktadır. Bunların 1 milyon 243 bin 423'ü ikamet izni alarak ülkemizde yasal bir şekilde yaşayan yabancılardan oluşmakta. Bunun yanında 292 bin 289 uluslararası koruma statüsü sahibi yabancı bulunmakta. Yine ülkemizde geçici koruma kapsamında 3 milyon 307 bin 882 Suriyeli bulunuyor. Ama diğerleri, yani düzensiz göçmenler, ya kaçak yollarla ülkemize gelmiş ya da vize alarak ülkemize girmiş ancak yasal kalış süresini ihlal edip vizesiz duruma düşmüş olanlardır. İstanbul'u pilot bölge yaptık, göç mobil noktaları kurduk. 1 aylık süre zarfında göç noktalarında sorgulaması yapılan yabancılardan 21 bininin yasal kalış hakkı olmadığını, yani düzensiz göçmen konumunda olduğunu tespit ettik. Haklarında idari gözetim kararı alınan bu kişileri daha sonra kolluk birimlerimizin refakatinde geri gönderme merkezine alarak sınır dışı işlemlerini gerçekleştirdik."

  • Bakan Yerlikaya
  • düzensiz göçmen
  • sınır dışı

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