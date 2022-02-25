Düzensiz göçle mücadeleye yönelik operasyon yapıldı

AA 25 Şubat 2022 Cuma 14:36 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 15:29

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla "Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur" operasyonu düzenlendi.

Yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları gibi 10 bin 945 noktada dün yapılan denetimlere 37 bin 713 personel ve 608 dedektör köpeği katıldı.

Uygulama kapsamında 7 bin 503 metruk bina, 12 bin 427 umuma açık yer, 416 terminal ve 4 bin 243 diğer yerler olmak üzere toplam 24 bin 589 yer kontrol edildi.

Denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 25 organizatör gözaltına alındı, 1474 düzensiz göçmen yakalandı. 51'i yabancı uyruklu 932 aranan kişi bulundu.

721 şüpheliye idari yaptırım uygulanan denetimlerde, organizatör veya düzensiz göçmenler arasındaki 2 şüphelinin de terör örgütü üyesi olduğu veya iltisaklı bulunduğu belirlendi.

Denetimlerde 10 kamyon, kamyonet, otobüs ve otomobilin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı belirlenirken, 5 sahte pasaport, 11 sahte kimlik, 4 ruhsatsız av tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1158 mermi, 1 kesici/delici alet, 9 bin 217 gram esrar, 17 gram eroin, 184 gram bonzai, 91 gram metanfetamin ve 19 sentetik ecza ele geçirildi.