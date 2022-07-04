Düzensiz göçle Türkiye ve Azerbaycan ortak mücadele edecek

TBMM Dışişleri Komisyonunun son toplantısında, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasını Değiştiren Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Komisyonda, milletvekillerine bilgi veren Kıran, Türkiye'nin, Azerbaycan ile güvenlik iş birliğine önem atfettiğini, kolluk makamları arasında her düzeyde karşılıklı temas ve ziyaretlerin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Azerbaycan kolluk kuvvetlerine Türkiye'de kurs ve eğitimlerin verildiğini belirten Kıran, "Azerbaycan ile terörle mücadele, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar ve asayiş suçlarına karşı ortak mücadele yürütüyoruz. Bunu yaparken afetlerde ve acil durumlarda karşılıklı destek de dahil yeni iş birliği imkanlarını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Kolluk makamlarının Azerbaycanlı muhataplarıyla giderek gelişen ilişkileri temelinde 2013'te imzalanan Güvenlik İşbirliği Anlaşması'nın güncellenmesi ihtiyacının ortaya çıktığını hatırlatan Kıran, bu amaçla 2020'de ek protokol imzalandığını belirtti.

"Ek protokolle insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına ilave olarak zorla çalıştırma ve düzensiz göç, birlikte takip edilecek suçlar kapsamına alınıyor." diyen Kıran, terör suçları, casusluk ve yıkıcı faaliyetler, ödeme yöntemleri ve menkul kıymetler sahteciliği, her türlü emtia ve diğer ürünlerin kaçakçılığı, vatandaşların hayatlarına, sağlığına, onur ve haysiyetine yönelik suçlar, mal varlığına karşı suçlar ile yasa dışı organ, doku ve hücre ticaretiyle mücadele gibi suç türlerinin de yeni iş birliği alanları olarak anlaşmaya eklendiğini ifade etti.

Kıran, anlaşmanın eğitim ve ortak operasyonlara ilişkin hükümlerinde yer alan "polis" ifadelerinin Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığını da içerecek şekilde "kolluk" olarak değiştirildiğini kaydetti.