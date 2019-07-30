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Düzensiz göçmenle amansız mücadele

Türkiye’de 2016’dan beri düzenlenen operasyonlar sonucu 795 bin 875 düzensiz göçmen ile 18 bin 775 organizatör yakalandı. Bu kişilerden 343 FETÖ ve 249’u ise PKK üyesi. 

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Türkiye, insan ticareti ve düzensiz göçle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Güvenlik güçlerince 2016 yılından Temmuz 2019’a kadar 795 bin 875 düzensiz göçmenin ‘umut tacirlerinin’ elinden kurtarıldığı operasyonlarda, 18 bin 775 organizatör ise adalet karşısına çıkarıldı. Organizatörlerin 4 bin 883’ü tutuklandı. Yılbaşından itibaren ise 177 bin 654 göçmen umut tacirlerinin elinden kurtarılırken, operasyonlarda 4 bin 542 organizatör yakalandı, 927’si tutuklandı.      

845 TERÖRİST YAKALANDI 

Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, terör örgütü üyelerinin de gerek Türkiye’den kaçmak gerekse ülkeye girmek için göçmen kaçakçılarıyla yakın iş birliğinde olduğu tespit edildi. 2016’dan itibaren 343 FETÖ, 249 PKK/KCK üyesi ile dini istismar eden 240 ve aşırı sol örgüt üyesi 13 terörist yasa dışı sınır geçişi yaparken yakalandı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, bu sene 144 düzensiz göçmen çeşitli nedenlerle öldü. Bu yıl içinde şu ana kadar Avrupa’ya geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen denizde hayatını kaybetti. Trafik kazalarında da 107 düzensiz göçmen öldü. Van ve Edirne’de ise 52 göçmen donarak öldü.Bu yıl şu ana kadar ‘Türk Arama Kurtarma Bölgesi’ içinde kalan kara suları ile uluslararası sularda 16 bin 724 düzensiz göçmen kurtarıldı. 

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