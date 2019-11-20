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Düzensiz göçmenler Yunanistan'da yaşadıkları zorlukları anlattı

Yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'da yakalanan düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçlerince dövülerek Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

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Edirne'de sınır birlikleri ve jandarma ekiplerince İpsala ve Enez ilçesi yakınlarında 250 düzensiz göçmen yakalandı. Pakistan, Irak, Fas, Filistin ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine getirildi.

Yunan güvenlik güçlerince darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildiklerini iddia eden Pakistan uyruklu düzensiz göçmenler, geri gönderme sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

- "Dövdüler ve Türkiye tarafına attılar"

Pakistan uyruklu Arbaz Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 ay önce yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

İstanbul'da bir süre çalıştıktan sonra Avrupa'ya gitmek için Edirne'ye geldiğini belirten Khan, bir gece Meriç Nehri üzerinden 20 kişilik grupla Yunanistan'a geçtiklerini anlattı.

Yunanistan'da 2 saat yürüdükten sonra polis ekiplerine yakalandıklarını aktaran Khan, "Bizi yakalayıp bir yere götürdüler. İlk önce telefon ve değerli eşyalarımızı aldılar. Sonra ayakkabılarımızı çıkartıp attılar. Dövdüler, tekme ve yumruk attılar. Bizi kamp alanına benzeyen bir yere götürdüler. Aç susuz 2 gün beklettiler. Daha sonra nehir kenarına getirdiler. Tek tek indirdiler. Dövdüler ve Türkiye tarafına attılar." diye konuştu.

- "Türk askerini görünce bizi gönderemediler"

Pakistan uyruklu Musharraf Hüssain ise Yunanistan'ın yakaladığı düzensiz göçmenlere çok kötü davrandığını dile getirdi.

Bir hafta önce kendisinin de Yunanistan'da yakalandığını anlatan Hüssain, 2 gün karakolda aç susuz bırakıldığını, darbedildiğini ve sonra Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye atıldığını ifade etti.

Yunan askerlerinin düzensiz göçmenleri geri atarken çok dikkatli davrandığına işaret eden Hüssain, "Bizi darbettiler, sonra nehir kenarına getirdiler, Türk askerini görünce bizi gönderemediler. Daha sonra başka bir yere götürdüler ve oradan bizi Türk tarafına attılar." dedi.

Hüssain, Türk askerinin kendilerine çok iyi davrandığını, temel ihtiyaçlarının askerler tarafından karşılandığını sözlerine ekledi.

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