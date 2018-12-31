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Düzensiz göçmenleri 'radar timi' yakalattı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 8 düzensiz göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Tekağaç Burnu kıyısında bir grup düzensiz göçmeni fark eden Sahil Güvenlik Komutanlığı Mobil Radar Timi, durumu Didim Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden polis ekipleri, yurt dışına kaçış hazırlığında oldukları tespit edilen Filistin uyruklu 8 kişiyi yakaladı. Filistinli düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresine gönderildi.

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