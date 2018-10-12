Düzensiz göçmenleri taşırken kaza yapan sürücü 38 bin TL ceza çarptırıldı Afganistan’dan kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan mültecileri minibüsle taşırken kaza yapıp 30 kişinin yaralanmasına neden olup kaçan ve sonrada Diyarbakır'da gözaltına alınan sürücüye 38 bin TL para cezası kesildi.