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  • Düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı! Vali Aktaş: Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var
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Düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı! Vali Aktaş: Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

AA15 Mart 2024 Cuma 10:42 - Güncelleme:
Düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı! Vali Aktaş: Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine lastik botun Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

Bazı göçmenlerin kurtarıldığını sahile çıkarılmaya çalışıldığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Sayıyı tam netleştiremedik. Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var. Lastik bot olduğunu değerlendiriyoruz. Düzensiz göçmenleri taşıyordu. Burası kullanılan bir güzergah değil. 4 kişi sağ kurtarıldı, tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor."

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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