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Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6'sı jandarma personeli 22 kişi yaralandı.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 07:20 - Güncelleme:
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü
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Alınan bilgiye göre, sınır dışı edilmek üzere Şırnak'taki geçici barınma merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan 05 ADA 233 plakalı minibüs, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göksun-Kayseri kara yolunun Mahmutbey Mahallesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazada, Afgan uyruklu Abdullah Mahir Süleyman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 6'sı jandarma personeli 22 kişi, ambulanslarla Göksun, Afşin ve Elbistan'daki hastanelere kaldırıldı.

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