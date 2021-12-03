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Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken devrildi

Adana'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, polis ekiplerinden kaçtığı sırada devrildi.

AA3 Aralık 2021 Cuma 06:37 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 06:37
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Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 10 VZ 220 plakalı minibüsü, merkez Sarıçam ilçesi D-400 kara yolunda durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen şüphelilerin minibüsle kent merkezine doğru kaçmaya başlaması üzerine durum, telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi.

Hürriyet Mahallesi'ne girerek minibüsle kaçmaya devam eden şüphelilerin aracı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde pamuk tarlasına devrildi.

Araçtan çıkan şüpheliler, pamuk tarlasına kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştığı sırada polisler tarafından yakalandı.

Düzensiz göçmen olduğu belirtilen ve kazadan yara almadan kurtulan 5 kişi, polis merkezine götürüldü.

Başka kaçan kişilerin de olabileceğini değerlendiren ekipler, pamuk tarlasında yaptıkları aramada kimseyi bulamadı.

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