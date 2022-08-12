DW: Türkiye, eskisinden daha önemli bir aktör haline geldi

Deutsche Welle analizinde, Ukrayna'daki savaşın Türkiye'nin NATO'daki stratejik önemini büyük ölçüde artırdığına dikkat çekildi. Madrid'deki NATO zirvesinde ABD Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F-16 konusunda destek sözü verdiği hatırlatıldı.



"TÜRKİYE, ESKİSİNDEN DAHA ÖNEMLİ BİR AKTÖR HALİNE GELDİ"

Analizde, "Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'yi stratejik hale getirdi. Pozisyonları şimdi eskisinden daha önemli hale geldi. Ve NATO, Türkiye ile ilişkilerde herhangi bir kopmaya tahammül edemeyeceğini açıkça belirtti" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin bu yılın başlarında NATO ortaklarını Ege'de askeri tatbikata davet ettiğine vurgu yapılan yazıda "Tatbikata ABD, Fransız ve İtalyan birlikleri katılırken, Yunan birlikleri katılmadı. NATO karargahında Yunanistan'ın protestosu yanıtsız kaldı." denildi.