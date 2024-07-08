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  • E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza! 13 kişi yaralandı
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E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza! 13 kişi yaralandı

Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda 3 servis aracı ve 1 su tankerinin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 13 kişi yaralanırken E-5 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

IHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 08:49 - Güncelleme:
E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza! 13 kişi yaralandı
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Kaza, saat 06.45 sıralarında Küçükçekmece E-5 Karayolu Göl mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LUN 036 plakalı servis minibüsü şoförüyle, bir başka servis minibüsü şoförü olan Ömer Suiçmez trafikte tartışmaya başladı. Aralarında tartışma çıkan iki servis minibüs şoföründen Suiçmez durmayarak, aracıyla 34 LUN 036 plakalı servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle arkasından gelen bir servis aracı ve su tankeri de kontrolden çıkarak zincirleme kazaya neden oldu. Yaşanan zincirleme kazada servis minibüslerinde bulunan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza nedeniyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapandı. Polis ekipleri tarafından trafik akışı tek şeritten sağlanırken E-5 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. 13 kişinin yaralandığı zincirleme kazada 4 araçta da hasar meydana geldi.

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