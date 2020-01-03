E-5’te makas terörü kamerada

Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobil diğer araçların arasından makas atarak seyrediyor. Bir anda kontrolden çıkan otomobil aynı istikamette seyreden 2 otomobile çarpıp takla atıyor. Ters dönen otomobil çarpmanın etkisiyle yaklaşık 500 metre sürükleniyor.Kazaya tanık olan Eyüp Atılgan isimli vatandaş, "Siyah araç iki aracın arasında makas atınca takla atıp ters döndü ve sürüklendi. Baya bir sür’atliydi" ifadelerini kullandı.
Kazaya tanık olan başka bir vatandaş ise, "Makas atıyordu. Biz tam yolda seyir halinde giderken arkadan makas atarak geldi. sol köşeye vurunca araba takla attı. En az 500 metre sürüklendi" dedi.