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E-5’te makas terörü kamerada

E-5 karayolu Küçükçekmece mevki’inde makas atarak seyreden bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil aynı istikamette seyrettiği 2 otomobile çarparak takla attı. Ters dönen otomobil çarpmanın etkisiyle yaklaşık 500 metre sürüklenirken kaza anları saniye saniye kameralara yansıdı.

IHA03.01.2020  15:01 - Güncelleme: 03.01.2020  15:01
Kaza, E-5 karayolu Küçükçekmece mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 karayolunda makas atarak ilerleyen 34 ZE 4803 plakalı aracın sürücüsü Ü.H. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil aynı istikamette setrettiği 2 otomobile çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil yaklaşık 500 metre sürüklendi. Kazada 34 ZE 4803 plakalı araçta bulunan 4 kişi hafif yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların durumunu kontrol etti. Hafif yaralı olduğu belirlenen 4 kişi ayakta tedavi edildi.

Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobil diğer araçların arasından makas atarak seyrediyor. Bir anda kontrolden çıkan otomobil aynı istikamette seyreden 2 otomobile çarpıp takla atıyor. Ters dönen otomobil çarpmanın etkisiyle yaklaşık 500 metre sürükleniyor.

Kazaya tanık olan Eyüp Atılgan isimli vatandaş, "Siyah araç iki aracın arasında makas atınca takla atıp ters döndü ve sürüklendi. Baya bir sür’atliydi" ifadelerini kullandı.

Kazaya tanık olan başka bir vatandaş ise, "Makas atıyordu. Biz tam yolda seyir halinde giderken arkadan makas atarak geldi. sol köşeye vurunca araba takla attı. En az 500 metre sürüklendi" dedi.

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

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