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E-5'te meydana gelen kaza yoğun trafiğe neden oldu

Esenyurt Haramidere'de Beylikdüzü yönünde ilerleyen otomobil önünde ilerleyen araca çarparak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

IHA12 Eylül 2024 Perşembe 16:13 - Güncelleme:
E-5'te meydana gelen kaza yoğun trafiğe neden oldu
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Kaza, saat 12:45 sıralarında Esenyurt Haramidere E-5 mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ERD 352 plakalı otomobil sürücüsü önünde ilerleyen 78 ABJ 942 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir araç takla atarken diğeri de ana yoldan yan yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Takla atan aracın sürücüsü otomobilden çıkarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken bölgede yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

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