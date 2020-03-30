İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4903
  • EURO
    7,2055
  • ALTIN
    338.056
  • BIST100
    88125
Güncel

E-5'te otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü

E-5 Bakırköy mevkii, Avcılar istikametinde otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü

30 Mart 2020 Pazartesi 08:53 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 08:53
ABONE OL

Doktorlardan 'Koronavirüs riskini azaltmak için lense yerine gözlük kullanın' tavsiyesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür
Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür

Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür

ABD'de kriz! De Blasio resmen duyurdu: Tükeniyor
ABD'de kriz! De Blasio resmen duyurdu: Tükeniyor

ABD'de kriz! De Blasio resmen duyurdu: Tükeniyor

Evde eğlence partisine operasyon: 11 gözaltı
Evde eğlence partisine operasyon: 11 gözaltı

Evde eğlence partisine operasyon: 11 gözaltı

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi
500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.