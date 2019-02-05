E Devlet giriş nasıl yapılır, şifre nereden alınır (E Devlet uygulaması Bağ-kur GSS borç sorgulama işlemi?

E devlet üzerinden Bağkur işlemleri 4b hizmetleri başlığı altında toplanmıştır. 4B hizmetleri içerisinde Bağ-kur sigortalılarının sigortalılık durumları ve ödenen ve ödenmemiş prim borç işlemleri yer almaktadır. Kendi işletmesine sahip Bağkur sigortalısı haricinde 4b statüsünde sigortalı olarak çalışan sözleşmeli personellerde mevcuttur. Haberimizde sizlere e devlet üzerinden yapabileceğiniz tüm 4b işlemlerini başlıklar halinde anlatacağız. E devlet sistemine giriş yaptıktan sonra sosyal güvenlik sorgulamaları kısmından yapabileceğiniz 4b sorgulamaları şu şekildedir.

4B BANKA VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Bu menü altından 4b sigortalıları e devlet sisteminde ve SGK kayıtlarında bulunan banka hesap bilgileri ve adres bilgilerini güncelleyebilirler. 4b banka ve adres bilgileri güncelleme yapmak için yapmanız gereken sadece e devlet şifresiyle sisteme giriş sağlamak. Buradan hesabınızın bulunduğu banka ve IBAN numaranızı değiştirebilirsiniz.

4B BASAMAK BİLGİSİ

Bağ-Kur 4B statüsünde en düşük basamak 1 olmak üzere toplamda 24 basamak bulunmaktadır. Sigortalılar 4b kapsamında işe başladıkları anda ilk 12 basamağı seçmekte özgürdürler. 4b sigortalıları 3 ay içerisinde tescilini SGK'ya vermiş olduğu 4b giriş belgesinde dilekçe yolu ile beyan etmek durumundadırlar. Bildirimde bulunmadıkları takdirde en düşük basamak üzerinden girişleri yapılmış sayılır. Eğer 4b sigortasına dahil olmadan önce başka statüde çalışmışlığı varsa bu süre Bağkur basamaklarında hangi basamağa denk geliyorsa o basamak seçilir. 4b basamak bilgisi sorgulamak için e hizmetler bölümünden Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerini seçmelisiniz.

4B BORÇ DURUMU

4B borç durumu sorgulama e-hizmet bölümünde SGK menüsü altında bulunmaktadır. 4b borç durumu sorgulama yaparak Bağ-Kur'a ödenmeyen veya yapılandırma yapmış olduğunuz prim borçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Bu sayede prim borçlarınızdan haberdar olarak tahakkuk etmiş bu borçların gecikme faizi cezalara maruz kalmadan ödemesini yapabilirsiniz.

4B EMEKLİ AYLIK KESİNTİLERİ

4B yani Bağ-Kur üzerinden emekli olmuş kişileri ilgilendiren bu sorgulama ile emekli aylığı almakta olan kişinin aldığı maaşta herhangi bir kesinti olup olmadığını buradan sorgulayabilirsiniz. Yapılan sorgulama sonrasında emekli maaşınızda herhangi bir kesinti varsa bu kesintilerin nedenini de öğrenebilirsiniz.

4B EMEKLİ AYLIK BİLGİSİ

4B üzerinden emeklilik başvurusu yapan sigortalıların sıklıkla kontrol ettiği bu bölümde Bağkur emekli maaşı bilgisi sorgulanmaktadır. Emeklilik başvurusu kabul edilmiş kişilerin ne kadar emekli maaşı alacaklarını buradan öğrenmeleri oldukça basit bir işlemdir. Tek yapmaları gereken e devlet üzerinden e hizmetler bölümünden sorgulama yapmaktır.

4B HAK SAHİPLİĞİ

Sigortalılık hak sahipliği hangi statüde olursa olsun işe başlama ve sigortalılık bildirimi yapıldıktan sonra ödenen primler sayesinde sigortalı hizmetlerinden ve sağlık hizmetlerinden yararlanma durumudur. Hak sahipliği sorgulama işlemini e devlet sistemi üzerinden sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz.

4B HİZMET BİLGİSİ

Bağ-Kur ya da 4b kapsamında çalışan sigortalı kişilerin tüm dönemlerde vermiş oldukları hizmetlerin prim ve gün olarak karşılığının yansıtıldığı tablodur. Hizmet bilgisi denildiğinde sigortalı kişinin o güne kadar sigortalı bir şekilde faaliyet gösterdiği iş yaşamının dökümü kastedilmektedir. 4B hizmet dökümü yapmak için e devlet e hizmetler bölümünü kullanabilirsiniz.

4B ÖDEME DÖKÜMÜ

Bu başlık altında yapılan sorgulamalar sayesinde SGK'ya ödenen 4b prim dökümlerini görebilirsiniz. Aynı zamanda 4b prim borcu sorgulama işlemi de denilmektedir. Bu sayede hem prim borcu olup olmadığını sorgulayabilir, hem de şimdiye kadar ödemiş olduğunuz prim tutarlarınızı listeleyebilirsiniz.

4B TESCİL KAYDI

Adından da anlaşılacağı gibi 4b tescil kaydı 4b kapsamında sigortalılık bildirim ve girişinizin yapılıp yapılmadığının kontrolüdür. Bu sayede bilinçli veya bilinçsiz yapılmış hataların tespitini sağlamış olursunuz. Eğer bildirim yapılmamışsa kendiniz sigorta bildirimini yapabilirsiniz.

4B 6111 YAPILANDIRMA BORÇ BİLGİLERİ

Bağ-Kur sigortalılarının bir bölümü genelde Bağ-Kur primlerini düzenli olarak ödemezler. SGK hem biriken bu ödemeleri toplamak hem de vatandaşı bu vesileyle rahatlatmak amacı ile zaman zaman prim borçlarında yapılandırmaya gidebilmektedir. Bu yapılandırmalar genellikle yasalarla belirlenmektedir. 6111 yapılandırma tabiri de işte bu kanun maddesinden gelmektedir.

4B BAĞ-KUR GÜNLÜK KAZANÇ BEYANI GİRİŞİ

Buradan kendi işletmelerini işleten ve Bağ-Kur sigortalısı olan kişilerin günlük ne kadar kazanç elde etiklerini öğrenebilirsiniz. Ancak bu bildirimler şahısların kendileri tarafından yapıldığı için tamamen beyan esasına göre belirlenmektedir.

4B EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

Bağ-Kur üzerinden emekli olacak kişilerin ne kadar emekli maaşı alacaklarını hesapladıkları sorgulama başlığıdır. E devlet Sosyal Güvenlik Kurumu 4b sorgulamaları kısmından ulaşabilirsiniz. Giriş sağladıktan sonra gerekli bilgileri girerek emekli aylığı hesabı yapabilirsiniz.

4B İSTEĞE BAĞLI İLK TESCİL KAYDI

İsteğe bağlı olarak ilk defa sigortalı olacak kişiler sorgulamalarını bu başlık adı altında yapabilirler. İsteğe bağlı sigortalılıkta şahıslar prim tutarlarını kendileri ödemektedirler.