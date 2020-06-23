23 Haziran 2020 Salı 11:40 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 11:40

Türkiye genelinde maske takma zorunluluğu olan iller belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde maske zorunluluğu ile ilgili valiliklere gönderdiği genelge yürürlüğe girdi. 81 ilde maske takma zorunluluğuna uymayanlara bugünden itibaren 900 lira ceza kesilecek. Hal böyle olunca vatandaşlar E-devlet maske dağıtımı devam ediyor mu? E-devlet maske başvurusu bitti mi? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. 81 ilde maske zorunluluğu olan iller hususunda geçtiğimiz hafta bazı illerde sürece başlayan ve çoğunlukla maske takmayan vatandaşları uyarı yönünde talimat veren İçişleri Bakanlığı, bu hafta Türkiye geneli maske takmak zorunlu olan illerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulayacak. Buna göre; E-devlet maske dağıtımından faydalanmak isteyen vatandaşlar E-devlet maske başvurusunun devam edip etmediğini merak ediyor. İşte, e-devlet maske dağıtımı hakkında son haberler...

E-DEVLET MASKE DAĞITIMI DEVAM EDİYOR MU?

Mayıs ayında maskelerin yeniden satışına izin verilmesinin ardından vatandaşlar ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor mu? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere kişinin yaptığı başvuru ile beraber telefonuna gelen SMS kodu ile maskesini eczanelerden temin edebileceği bildirilmiş ve bir süre bu uygulama devam etmişti. Ancak sonrasında Cumhurbaşkanlığı kararı ile maskelerin satışlarına yeniden izin verildi. Bu durum sonrası e-devlet maske dağıtımı sona erdi. Koronavirüsün ülkemize girdiği andan itibaren tartışma konusu olan 'maske satışı' ile ilgili yeni bir düzenleme geldi. Ticaret Bakanlığı Mayıs ayında maske satışına yeniden izin verdi. E-devlet maske dağıtımı devam etmiyor. Pandemi süresince e-devlet üzerinden yapılan maske başvuruları sona erdi.

Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en önemli tedbirlerden birisi olan maskenin eczane ve marketlerde tek maskede KDV dahil fiyat 1 lira olacak şekilde belirledi. E-devlet maske dağıtımının sona ermesiyle birlikte eczanelerden uygun fiyata maske alınabiliyor. Koronavirüsün ilk başladığı zamanlarda faiş fiyatlara satılan maskeler şimdi 1 liradan başlayan fiyatlara satın alınabiliyor.

Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50’li paketler halinde satışa sunuldu. Şimdi ise 10'lu paketler halinde de maske satın alabilmek mümkün.

Maske mecburiyeti olan iller 51'e çıktı. Maskenin, 51 ilde hayatın tüm alanlarında, 30 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

Maske mecburiyeti olan iller; Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis, Ordu olarak belirlendi. Bu illerde maske takmak artık zorunlu.

MASKESİZ GEZMENİN CEZASI KAÇ TL?

Maske mecburiyeti olan illerde 22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı’nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”