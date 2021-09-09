9 Eylül 2021 Perşembe 15:00 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 15:00

E-devlet soyağacı hizmetinde yeni uygulama hizmete sunuldu. İçişleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu E-devlet soyağacı oluşturma hizmeti sayesinde vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmeden aile kökenlerinin doğum, ölüm ve memleket bilgilerine ulaşabilecekler. İşte E-devlet soyağacı oluşturma ekranı

E-DEVLET SOYAĞACI OLUŞTURMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

E-devlet şifrenizi; şahsen başvuru ile yurt içinde PTT işyerlerinden veya yetkili acentelerinden, yurt dışında ise Dışişleri Bakanlığı'na bağlı elçilik ve konsolosluklardan temin edebilirsiniz.

Mobil imza, elektronik imza, TC yeni kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.

E-DEVLET SOYAĞACI NASIL OLUŞTURULUR?

Soyağacı oluşturma işlemi e-Devlet Kapısını ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılabilecek.

E-Devlet içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetlerinde yer alan Soyağacı Sorgulama hizmetinden veya www.nvi.gov.tr adresindeki Hizmetler/E-Sorgulamalar menü başlıkları altından erişim sağlanabilir.

E-Devlet Kapısından soyağacınızı oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma" hizmetini " seçerek soyağacınıza ait elektronik belge alınabilecek.

Ya da nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak ilgili hizmete ulaşılabilecek.

SOYAĞACI HİZMETİNDE YENİ UYGULAMA 1800'LÜ YILLARA KADAR ÖĞRENİLEBİLİYOR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca edinilebiliyor.

MERNİS'te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi'nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığı için 1800'lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor.