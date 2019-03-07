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E-devlet üzerinden elektrik, su, doğal gaz abonelikleri fesih edilebilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iki ay içerisinde tüm illerde e-devlet üzerinden elektrik, doğal gaz, su aboneliği ve fesih işlemlerinin yapılabileceğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, E-devlet uygulaması için geliştirilme yapıldığı, elektirik, doğal gaz ve su aboneliklerinin fesih işlemlerinin de iki ay içinde uygulama kullanılarak yapılabileceğini söyledi.

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