E-devlet üzerinden elektrik, su, doğal gaz abonelikleri fesih edilebilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iki ay içerisinde tüm illerde e-devlet üzerinden elektrik, doğal gaz, su aboneliği ve fesih işlemlerinin yapılabileceğini bildirdi.
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, E-devlet uygulaması için geliştirilme yapıldığı, elektirik, doğal gaz ve su aboneliklerinin fesih işlemlerinin de iki ay içinde uygulama kullanılarak yapılabileceğini söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.