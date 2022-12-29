E-Devlet'ten Emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet EYT emeklilik başvuru ekranı

Emeklilik başvurusu ile ilgili detaylar, EYT'den faydalanan vatandaşlar tarafından yapılmaya başlandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl hizmet şartı ve 5000 prim gün sayısının tamamlanması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT açıklamasının ardından yaklaşık 2 buçuk milyon vatandaş, emeklilik başvurusunda bulunmak için harekete geçti. Peki E-Devlet'ten Emeklilik başvurusu nasıl yapılır? EYT başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için adım adım emeklilik başvurusu işlemlerini haberimizde derledik. İşte e-Devlet EYT emeklilik başvuru ekranı...

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi hayata geçiyor. Milyonların beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. EYT düzenlemesi ile birlikte 2 milyon 250 bin vatandaş, emekli olma hakkına kavuştu.

EYT'ye ilişkin yasal düzenlemenin bu hafta Meclis'e sunulması ardından EYT kapsamında emeklilik başvuruları alınacak. EYT kapsamına giren vatandaşlar, "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" ile emeklilik başvurularını gerçekleştirebilecek. Emeklilik başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. İşte e-Devlet EYT emeklilik başvurusunun adımları

E-DEVLET'TEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



e-Devlet girişi yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesine tıklanacak.

Ekrandaki 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.

SSK kapsamında aylık talep edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında ise '4B Bağkur' seçilecek.

Sonra altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak.

TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

Aylık alıyor mu?' sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

Sonraki 'ileri' butonuna basılacak ve 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ E-DEVLETTEN VERİLİR Mİ?



e-Devlet internet sayfasındaki Kurumlar bölümünden Sosyal Güvenlik Kurumu seçilerek, açılacak sayfadan Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi başlığına tıklanıp emeklilik başvurusu yapılabilir.

EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili detaylar açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 buçuk milyon EYT'linin uzun süredir beklediği müjdeyi dün akşam duyurdu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde; Başlangıç tarihi olarak ifade edilen 08.09.1999, 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl şartı değişmedi.

Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacak. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayacaklar için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından AK Parti grubu EYT yasa teklifini Meclis'e sunulacak.



SGK hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır? SGK-SSK TC Kimlik No ile hizmet dökümü ve prim sorgulama

EYT'de staj sayılıyor mu? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT şartları nelerdir?