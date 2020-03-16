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Kovid-19 riskine karşı 5 bini aşkın hizmet e-Devlet'ten alınabilir

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek için sosyal ortam etkileşimini mümkün olduğunca azaltmanın önemli olduğunu belirterek, '5 binin üzerinde hizmete kolayca erişilebilen e-Devlet Kapısı'ndan, vatandaşlar evden çıkmadan birçok işlemi gerçekleştirebiliyor.' dedi.

AA16 Mart 2020 Pazartesi 16:20 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 16:20
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Koç, AA muhabirine, Türkiye'de Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey önlemleri sürecin en başından bu yana sıkı bir şekilde alarak, gerekli çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

Bu amaçla sosyal etkileşimi mümkün olduğunca azaltmanın önemine ilişkin e-Devlet Kapısı'ndan duyuru yaptıklarını vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"60 yaş üstü olanlar, gebe veya emziren kadınlar ile ciddi kronik tıbbi hastalığı olanlar daha yüksek risk altında. Bu vatandaşların kendilerini korumak adına kamu işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden yapmalarını öneriyoruz. Vatandaşlarımız, ihtiyaç anında ilgili kuruma gitmek yerine 'www.turkiye.gov.tr' adresinden e-Devlet Kapısı'na girerek işlemlerini kontrol edebilir. 5 binin üzerinde hizmete kolayca erişilebilen e-Devlet Kapısı'ndan, evden çıkmadan birçok işlem gerçekleştirebiliyor."

- "Kovid-19'a karşı önlem almak elimizde"

Risk altındaki grupların e-Devlet Kapısı'ndan bazı çevrim içi hizmetleri evden çıkmadan yapabileceğine dikkati çeken Koç, "Banka ve adres değişikliği yapmak isteyen emekliler evlerinden çıkmadan işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Aylıklarının ödeneceği banka ya da PTT AŞ şubelerini e-Devlet Kapısı üzerinden değiştirebilirler." ifadelerini kullandı.

Koç, hak sahiplerinin, ölüm, dul-yetim aylığı başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden yapabileceğini, evden çıkmadan 12 ay boyunca hareketsiz duran emekli maaşlarına konan blokenin kaldırılması ve iadesi için de buradan müracaatta bulunabileceğini dile getirdi.

Söz konusu hizmetle geçmişte yapılan iade taleplerinin de görülebileceğini vurgulayan Koç, şu değerlendirmede bulundu:

"Kurum tarafından henüz işleme alınmamış aktif talebinizi iptal edebilir ya da iade talebinde bulunabilirsiniz. Trafik borcu ödemenizi e-Devlet Kapısı üzerinden oturduğunuz yerden yapabilirsiniz. Hayattaki en önemli şey sağlığınız. En ihtiyaç duyduğunuz anda destek alacağınız aile hekiminizi evinizden çıkmadan öğrenebilir, değiştirme işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz."

Koç, kişilerin adlarına düzenlenmiş raporlarının sorgulamalarını da e-Devlet Kapısı üzerinden yapabileceğini belirterek, ilaç kullanım raporlarının da hastaneye gidilmeden alınabileceğini bildirdi.

Tüm sağlık bilgilerinin görülebileceği e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nin de her an insanların yanında olduğunu aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi öz geçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz e-Nabız Sistemi'ne e-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz. Doktor randevusu için hastaneye gitmeye gerek yok. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) için e-Devlet Kapısı'na girerek, hastaneye gitmeden doktordan randevu alınabiliyor. Bulunduğunuz il ve ilçede yer alan kurumunuzla sözleşmeli işitme cihazı merkezlerinin isim ve adres bilgilerine e-Devlet'ten ulaşabilirsiniz. Dünyada etkisini artarak sürdüren Kovid-19'a karşı önlem almak elimizde. En değerli şey sağlığımız için unutmayalım, Kovid-19, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil."

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