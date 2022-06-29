E-ticarete yönelik kanun teklifi TBMM'de

AK Parti vekillerinin imzasını taşıyan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün gece TBMM başkanlığına sunuldu.

Teklifte e-ticaretin toplam ticaretten aldığı payın COVID salgını önlemlerinin de etkisiyle 2019 yılındaki %9.8 düzeyinden %17.7'ye yükseldiği ve yükselişin sürmesinin beklendiği ifade edildi. Geçen yılki perakende e-ticaret hacminin ise 234 milyar lira olduğu, bunun yarısının sektörün başlıca e-ticaret pazar yerlerinden geldiği bilgisi yer aldı.

Kanun teklifinin gerekçe metnine göre e-ticaret pazar yerlerinde satış yapan kuruluşların genellikle mikro ölçekte olduğu, pazar yeri işletmecilerinin elde ettiği verilerin rekabeti bozucu etki yaratabildiği ve pazar yeri işletmecilerinin kendilerinin e-ticarete başlayarak rekabet sorunları yaratabildiğine dikkat çekildi.

Gerekçe metninde, "Bu çerçevede e-ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişşinin kolaylaştırılması ve pazarın dengeli vesağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla, ölçekler de dikkate alınarak... düzenleme yapılmaktadır denildi.

DEĞİŞİKLİKLER

Teklif ile Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a yeni terimler ve kavramlar eklenecek.

Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaretin gelişimini sağlamaya, etkin ve adil rekabet ortamını korumaya, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmaya yetkili olacak.

Teklife göre seyahat acenteliği, sivil havacılık, bireysel emeklilik, bankacılık, sigortacılık, finansman, sermaye piyasası, ödeme hizmetleri, bahis ve şans oyunları ile elektronik haberleşme alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcı kabul edilmeyecek

Teklifle, bir takvim yılındaki net işlem hacmi 10 milyar lirayı aşan ve 100,000 adetin üzerinde işleme aracılık hizmeti sağlayan kuruluşlar lisan almak zorunda olacak. Ayrıca 30 milyar liranın ve 60 milyar liranın üzerinde işlem hacmi olan lisans sahiplerine ek yükümlülükler getirilecek.

Lisans bedeli işlem hacminin belirli bir oranında alınacak ve kademeli olarak on binde üçten, %25'e kadar yükselebilecek.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ve alıcıdan elde ettiği verileri, yalnızca aracılık hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanacak ve aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerleri veya diğer elektronik ticaret ortamlarında elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarla rekabet ederken kullanamayacak.