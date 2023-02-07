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Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören vatandaşların ihtiyaçları için e-Seferberlik

Ticaret Bakanlığı himayesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören vatandaşların öncelikli olarak ihtiyaç duyacakları ürünlerin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlatıldı.

AA7 Şubat 2023 Salı 14:22 - Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören vatandaşların ihtiyaçları için e-Seferberlik
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla Ticaret Bakanlığı himayesinde e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği organize edildi.

Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-Seferberlik'e Türkiye'de faaliyet gösteren elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecileri katılacak.

Münhasıran depremde öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satışının yapılacağı e-Seferberlik'te, elektronik ticaret pazar yerleri satıcılardan komisyon bedeli almayacak, satıcılar da ürünlerini indirimli fiyatla satışa sunacak. Bu sayede vatandaşların uygun fiyatla satın aldıkları ürünler ihtiyaç sahiplerine hızlı biçimde ulaştırılarak yaraların sarılmasına katkı sağlanacak.

Vatandaşların satın aldığı ürünler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD'ın belirleyeceği teslimat noktalarına Bakanlığın koordinasyonunda ilgili platformlar ile kargo ve lojistik işletmecileri tarafından ulaştırılacak.

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