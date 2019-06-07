E-5 Karayolunda araç yangını E-5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde bir otomobilden henüz belirlenmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Sürücüsü tarafından sağa çekilen araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.