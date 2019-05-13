23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0447
  • 6,7961
  • 249.304
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

E-5 Karayolu’nda “makas” terörü kamerada

E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda çeşitli mevkilerde lüks otomobilli bir maganda, trafikteki onlarca aracın arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Emniyet şeridini de kullanan magandanın gördüğü polis otosuna, “buna da makas atayım mı” demesi pes dedirtti.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'da E-5 Karayolu, TEM Otoyolu ve trafiğin yoğun birçok noktasında otomobille zaman zaman da motosikletle sahneye çıkan magandalara bir yenisi daha eklendi. E-5 Karayolu Okmeydanı mevkisinde lüks otomobilli bir maganda, trafikteki onlarca aracın arasında güpegündüz “makas” attı. Şov uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, mutlak bir kazaya davetiye çıkarttı. TEM Otoyolu Etiler mevkisinde de makas atan maganda, sürücülerin canını bir an olsun umursamayarak yollarda adeta terör estirdi.
 
"BUNA DA MAKAS ATAYIM MI?"
 
Başka bir görüntüde emniyet şeridinden gittiği görülen magandanın, önünde seyreden polis otosuna rağmen makas atmaya devam etti. Polis otosunu görünce, “buna da makas atayım mı?” diyen magandanın pes dedirtti. Dehşetin boyutunu kendi kaydeden maganda o anları bir de sosyal medyadan yayınladı.
 
Şehrin altını üstüne getiren ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandanın yakalanması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bedirhan bebeğin katili PKK´lı terörist yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

Avusturya Başbakanı Kurz’dan AB’ye ağır eleştiri

Avusturya Başbakanı Kurz’dan AB’ye ağır eleştiri

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Bakan Akar’dan 'Deniz Kurdu' mesajı: Kararlıyız

Bakan Akar’dan 'Deniz Kurdu' mesajı: Kararlıyız

Ünlü oyuncunun evinde hayatına son verdi

Ünlü oyuncunun evinde hayatına son verdi

İntikal sırasında dereye düşen Uzman Çavuş şehit oldu

İntikal sırasında dereye düşen Uzman Çavuş şehit oldu

Alman plakalı aracında görüntülendi

Alman plakalı aracında görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

Türk büyükelçi oyunu bozdu: Teröristlerle aynı masaya oturmam

Türk büyükelçi oyunu bozdu: Teröristlerle aynı masaya oturmam

Başkan Erdoğan nostaljik tramvaya bindi

Başkan Erdoğan nostaljik tramvaya bindi

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

JÖAK timi bir ilke imza attı, özel izinle yaptılar

JÖAK timi bir ilke imza attı, özel izinle yaptılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA