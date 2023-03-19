E7-T Havadan İhbar Kontrol uçağı NATO Deniz unsurlarıyla görev icra etti

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deniz Muhafızı Harekâtı çerçevesinde, E7-T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2'nin desteklenmesi amacıyla NATO Deniz unsurları ile birlikte görev icra ettiğini açıkladı.

Deniz Muhafızı Harekâtı kapsamında, E7-T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağımız, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2'nin desteklenmesi amacıyla NATO Deniz unsurları ile birlikte görev icra etti. pic.twitter.com/VJQOMlClE5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 19, 2023