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E7-T Havadan İhbar Kontrol uçağı NATO Deniz unsurlarıyla görev icra etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Muhafaza Harekatı çerçevesinde E7-T Hava İhbar Kontrol (HİK) uçağının NATO Deniz unsurlarıyla görev icra ettiğini açıkladı.

IHA19 Mart 2023 Pazar 11:28 - Güncelleme:
E7-T Havadan İhbar Kontrol uçağı NATO Deniz unsurlarıyla görev icra etti
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MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deniz Muhafızı Harekâtı çerçevesinde, E7-T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2'nin desteklenmesi amacıyla NATO Deniz unsurları ile birlikte görev icra ettiğini açıkladı.

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