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Eber Gölü çevresinde yangın çıkaran şüpheli drone ile tespit edildi

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Eber Gölü'nde sazlık alanların yanmasına neden olan zanlı, drone ile yapılan araştırma sonucu yakalandı.

AA12 Mart 2020 Perşembe 16:38 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 16:38
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son dönemlerde Eber Gölü ve çevresinde artış gösteren yangın olaylarının önüne geçmek için çalışma başlattı.

Göl çevresinde bir yangın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgenin karadan ulaşıma elverişli olmaması nedeniyle drone ile havadan kontrol yaptı.

Drone görüntülerinde bölgede bir hareketlilik tespit eden ekipler, yangın alanından çıkan balıkçı kayığını tespit etti. Görüntülerin incelenmesi ve bölgede yapılan araştırmalar neticesinde yangını çıkaran şüphelinin S.E. olduğu belirlendi.

Zanlı, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince Eber Gölü ve çevresinde drone ile kontrollere aralıksız devam edileceği bildirildi.

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