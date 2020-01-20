20.01.2020 11:26 - Güncelleme: 20.01.2020 11:26

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve bu evliliğinden ikiz kız bebeği olan Ebru Şancı hakkında araştırmalar hız kazandı. Ebru Şancı kimdir, kaç yaşında? Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk kimdir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ebru Şancı 31 Ağustos 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş Türk model, sunucu ve oyuncudur. Ebru Şancı 16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı. Ebru Şancı'ya dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

EBRU ŞANCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ebru Şancı 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İki kardeşi var. Malatyalı bir ailenin kızı. 10 yaşındayken babası ölmüş. Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesinde okumuştur. 2001 yılında başladığı Üniversiteyi Londra Regent College’de okumuştur. 2006’da New York’a taşındı ve New York Üniversitesinin ‘’Oyunculuk ve Drama’’ Bölümünde okuyarak bitirmiştir.

17 yaşındayken Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı.

2001 yılında Londra’ya taşındı. 2006’da New York’a taşındı. 2010 yılında ise Türkiye’ye döndü. Londra’dayken 2002’de hayatını değiştiren adamla yani Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’yle tanıştı ve üç yıl aşk yaşadı. Onun sayesinde Londra Regent College’de okudu. Ebru Şancı daha sonra Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'yla aşk yaşamaya başladı. Daha sonra Ebru Şancı'nın adı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yla anıldı. Son çıkan haberlerde ise Ebru Şancı'nın adı Alparslan Türkeş'in milletvekili oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş ile anıldı. Ebru Şancı, daha önce Önder Açıkbaş ve Cihan Haspolatlı'yla da aşk yaşamıştı.

Fashıon One’da program yaptı. İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

2013 yılında “Yağmurdan Kaçarken” adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp, Doğukan Polat ile beraber rol aldı.

7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle evlendi.

EBRU ŞANCI EŞİ ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Alpaslan Öztürk (d. 16 Temmuz 1993, Antwerp),Belçikalı-Türk futbolcudur. Kariyerine Beerschot kulübünde başladıktan sonra Birmingham City altyapısında iki yıl oynayan futbolcu sol bek ve orta sahada görev yapmaktadır. İki yıl İngiltere'de forma giyip Beerschot'a geri döndükten sonra, Ocak 2012 tarihinde as takıma girmiştir. Kulüp küme düştükten sonra Öztürk Standard Liège'e transfer olmuştur.

Ailesinin ülkesi olan Türkiye adına 18 yaş altı ve 20 yaş altı takımında, doğduğu ülke Belçika adına ise 18 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı takımında forma giymiştir.

24 Ocak 2017 tarihinde 1.Lig ekiplerinden Elazığsporla 1,5 sezonluk sözleşme imzalamıştır.

Türk kökenli olan Öztürk Belçika'nın Anvers şehrinde doğdu. 12 yaşındayken Berchem Sport altyapısından Beerschot AC altyapısına geçti ve 2009 yılında Birmingham City'nin altyapısına transfer oldu. 18 yaş altı takımı ve rezerv takımda oynamaya başladı ve Marth 2011 tarihinde FA Cup altıncı tur maçı olan Bolton Wanderers karşısında as takım kadrosuna alındı. Stephen Carr ve Roger Johnson'ın sakatlığında, Liam Ridgewell'in yedeği olarak bekledi.

Devre arasında 2011 yılında Cork City ile yapılan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna dahil oldu.[4] Ağustos 2011 tarihinde kulüpten ayrıldı.