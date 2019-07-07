 Ecdat mirasına laboratuvarlı koruma  

Tarihin en kanlı çarpışmalarına sahne olan Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası’nda gerçekleştirilen restorasyon ve yenileme çalışmalarında bulunan savaş kalıntıları ve tarihi eserler, oluşturulan laboratuvarda incelenip, koruma altına alınıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tarihi alanın dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerlediğini söyledi. Bu kapsamda alan içindeki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü, kalelerden anıtlara kadar birçok farklı noktada yenileme ve bakım işlemlerinin yapıldığını dile getiren Kaşdemir, süreç içinde ele geçirilen tarihi eser ve savaş kalıntılarının ise kendileri için önem arz ettiğini anlattı. Kaşdemir, eserleri “ecdat mirası” olarak nitelendirdiklerini ve bu önem ile koruma altında tutarak gelecek kuşaklara aktarma niyetinde olduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ

“Gerek kale restorasyonlarında gerek diğer çalışmalarımız esnasında Çanakkale Savaşları sırasında bugüne erişmiş birtakım savaş malzemeleri buluyoruz. Top mermisi, kılıç, silah gibi. Tabii bunlar bizim için çok kıymetli malzemeler. Biz de bu malzemeleri hemen koruma altına alıyoruz. Konservasyonlarını yapıyoruz. Tarihi Alan Başkanlığımızın çok iyi bir laboratuvarı var. Her kurumda olmayan bir laboratuvarımız var. Çok da iyi işler yapıyor. Dolayısıyla bu müstesna toprakların altından gün yüzüne çıkan o tarihi malzemeleri, o kıymetli emanetleri hemen gözümüz gibi koruyarak, uygun yerlerde sergilemeye başlıyoruz.”