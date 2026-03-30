Ece Vahapoğlu ile dopdolu program! ''Mutluluk için'' ekrana damga vurdu

Programın ilk konuğu psikolojik danışman Zümra Atalay oldu. Atalay, iyiliğin doğuştan mı geldiği yoksa sonradan mı öğrenildiği sorusuna açıklık getirirken, stresle başa çıkmanın mümkün olup olmadığına dair önemli bilgiler paylaştı. Ayrıca "anda kalmak" kavramını detaylandırarak, günlük yaşamda zihinsel dengeyi korumanın yollarını anlattı.

Programın bir diğer konuğu oyuncu ve müzisyen Lale Cangal'dı. Cangal, canlı yayında keman performansı sergileyerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Müzik yolculuğuna nasıl başladığını, oğlu ile olan bağını ve hayvan sevgisini samimi bir dille anlattı.

Programın öne çıkan isimlerinden oyuncu Çiğdem Batur ise hem kariyer yolculuğu hem de özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güçlü kadın karakterleri uzun yıllar canlandırdığını belirten Batur, artık romantik komedi ya da dönem işi projelerde yer almak istediğini dile getirdi.

Hayatının daha sakin ve dingin bir döneminde olduğunu ifade eden oyuncu, artık hiçbir şeyi zorlamadığını ve koşulsuz kabul içinde olduğunu söyledi. Özel hayatına dair sorulara da içtenlikle yanıt veren Batur, hayatı paylaştığı güzel bir ilişki olduğunu ve partnerinin fikirlerini almanın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti. Ayrıca söz yazarlığına da değinen batur, başlangıçta kendine güvenmediğini ancak yakın çevresinden aldığı olumlu geri dönüşlerle yazmaya devam ettiğini ifade etti.

"ECE VAHAPOĞLU'YLA MUTLULUK İÇİN PROGRAMI"

Her bölümde olduğu gibi bu hafta da izleyicilere ilham veren hikayeler ve değerli paylaşımlar sunmaya devam etti. Program, farklı konukları ve zengin içeriğiyle izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor.