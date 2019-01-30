Eczacılık çınarı Mustafa Aydıner tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı’nın (İVEK) manevî mimarlarından ve vakfın kurucu mütevelli heyeti üyelerinden Eczacı Mustafa Aydıner vefat etti.

Eczacılık alanında adeta bir çınar olan Aydıner, 1964 yılında İstanbul Eczacılık Fakültesinden mezun olarak ailesinden gelen bitkisel ilaç bilgilerini Eczacılık Fakültesindeki öğrencilik yıllarından Prof. Sarım Çelebioğlu, Prof. Mehpare Heilborn ve Prof. Dr. Turan Baytop gibi hocalar sayesinde bilimsel bir kalıba oturtmuştur.

Mezun olduktan hemen sonra eczacılık alanında aktif olarak faaliyet göstermeye başlayan Aydıner, bitkisel ilaç bilgilerini eczanesinin laboratuvar ortamında steril bir şekilde hazırlamış ve tüm bu bilgi ve tecrübelerini kendisine ait olan Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi’nde toplamıştır.

Tedavi gördüğü hastanede kadim aile dostu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ziyaret ettiği Mustafa Aydıner’in ömrünü eczacılığa feda ettiğine ve bugün ebediyete uğurlanacağına ilişkin bir mesaj paylaşan İVEK’in söz konusu açıklamasında, “Herkesin sevgisini kazanan, hayır hasenat dolu bir ömrü geride bırakan Eczacı Mustafa Aydıner abimize Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve tüm İVEK ailesine de sabırlar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.