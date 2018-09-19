e-Devlet üzerinden Danca ve Portekizce dillerine de tercüme edilmiş sabıka kaydı verilecek

Yeni uygulama kapsamında adliyelerden alınması gereken tercüme edilmiş adli sicil sorgulama sonuçları, elektronik ortama aktarıldı.

İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere dört dilde e-devletten alınan sabıka kayıtlarına, İspanyolca ve Flemenkçe de eklendi.

Vatandaşlar, bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler üzerinden internete girerek, tercüme edilmiş sabıka kayıtlarına ulaştı.

Bugüne kadar 225 bin 627 İngilizce, 13 bin 90 Fransızca, 25 bin 571 Almanca, 4 bin 724 İtalyanca, 2 bin 566 İspanyolca, 2 bin 168 Flemenkçe sabıka kaydı alındı.

Dil sayısı 8'e çıktı

Bakanlığın yaptığı çalışmayla e-devletten alınabilen tercüme edilmiş sabıka kayıtlarına yeni diller eklendi. Bu kapsamda 17 Eylül 2018'den itibaren Portekizce ve Danimarka'nın resmi dili Danca'ya çevrilmiş adli sicil kayıtlarının elektronik ortamdan verilmesine başlandı.

Böylece, e-devletten ulaşılabilen tercüme edilmiş sabıka kaydında dil sayısı 8'e yükseldi.

Uygulamanın ilk iki gününde 18 Danca, 42 Portekizce sabıka kaydı verildi.

Yeni uygulamadan, adli sicil ve arşiv kaydı bulunmayan vatandaşlar yararlanabiliyor.