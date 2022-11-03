Edib Çapanoğlu İzmir Kitap Fuarı'na katıldı

İzmir Kitap Fuarı'na katılarak kitabının tanıtımını yapan Çapanoğlu, imza gününde hayranlarıyla buluştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çapanoğlu, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Kitap fuarında kitabıma olan ilgi beni gerçekten çok mutlu etti. Tabi bu alanda daha yeniyim, çok daha fazla gelişme göstermem için önümde biraz zaman var. Her zaman daha fazlası için insanın kendisini geliştirmesi mümkün."



Hayranlarıyla Fuarda Buluştu

İlk kitabının tanıtımını fuarda yapan ve hayranlarıyla bir araya gelen Edib Çapanoğlu, hayranlarıyla buluştuğu için kendisini çok mutlu hissettiğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Çapanoğlu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Yazın dünyası her zaman ilgimi çekiyordu. Bu dünyanın bir parçası olabilmek beni gerçekten çok mutlu etti. Bu nedenle edebiyat dünyasındaki çalışmalarıma devam etmek istediğimi söyleyebilirim. Bir yandan da spora devam ediyorum. Fitness, vazgeçemeyeceğim bir alan. Dolayısıyla bir yandan da sporda kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. 12 yıldır aktif bir şekilde spor yapıyorum. Benim için spor da edebiyat da iki önemli alan."

Yeni Kitabını Tanıttı

Kitap fuarında kitabının imza gününü gerçekleştiren ve hayranlarıyla buluşarak çok özel anlar geçiren Edib Çapanoğlu, edebiyat alanında çalışmalarıma kesintisiz bir şekilde devam edeceğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Çapanoğlu, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Şu anda ilk kitabımı çıkardım. Bu benim için müthiş bir deneyim oldu. Bu alanda çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Umuyorum ki aynı çizgide çalışmalarımı sürdürürüm. Hem edebiyat hem de spor benim için önemli iki alan. Dolayısıyla her iki alanda da aktif bir şekilde çalışmak istiyorum. Umuyorum ki edebiyat dünyasında çalışmalarıma aynı çizgide devam edebilirim. Edebiyat ve spor dünyasında deneyim çok önemli. Bu nedenle her iki alanda da kendimi geliştirmek istiyorum."